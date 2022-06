Aquilani: “Bisogna avere coraggio con i giovani. Servono occhio e cuore”

Il tecnico della Primavera viola Alberto Aquilani parla del lavoro con i giovani e di come si può far crescere il movimento

Sulle pagine di Repubblica troviamo un'intervista all'allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani , il quale si gode tre Coppe Italia e una Supercoppa vinte con i suoi giovani. Ora l'ex calciatore pensa al futuro, rigorosamente in panchina, con la consapevolezza di dover crescere ancora molto. Con la soddisfazione di veder crescere i suoi ragazzi e di farsi seguire, anche quando non li allena più. E quando si lavora con i giovani, spesso in questo periodo di secca in Nazionale, Aquilani è chiaro: "Inutile cercare 'il' problema, per prima cosa serve maggiore coraggio, gettare nella mischia un ragazzo anche se non sembra pronto. Il campionato Primavera non è formante, a meno che tu non sia un fenomeno".

Il tecnico auspica maggior ricorso alle seconde squadre, tema particolarmente apprezzato all'estero. Un modo per ridurre l'alto gap fra Primavere e Prime Squadre. In Italia, fortunatamente, ci sono anche molti giocatori di belle speranze: "Mi ha sorpreso Zalewski - dice Aquilani - che ha avuto un impatto importante con i grandi dopo averlo visto in Primavera. Mou ci ha visto giusto". Nel ricordare anche l'esperienza all'estero come particolarmente formativa, l'allenatore si sofferma poi sui metodi moderni, visto che il calcio lavora molto con i numeri: "Abbiamo tanti strumenti per rilevare dati tecnici, fisici e tattici e ci aiutano a far capire a un calciatore perché non gioca. Ma ovviamente servono occhio e cuore" ricorda. Infine, nel giochino fra giochetti e risultasti sta nel mezzo: "Mi piace che le mie squadre giochino in avanti, preparo le partite per far cose che diano vantaggio" e intanto si gode ciò che si è meritato.