Antognoni: “Rincuorati dalle notizie sui nostri contagiati. Possiamo solo aspettare”

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere una lunga intervista a Giancarlo Antognoni. Il dirigente gigliato ha affrontato molti temi caldi di attualità raccontando la settimana di isolamento vissuta dal suo punto vista. La leggenda Viola ha svelato di tenersi impegnato guardando ed apprendendo notizie dai telegiornali. Quest’ultime, purtroppo, spesso tragiche. Sulla situazione in casa Fiorentina invece spiega:

Ovviamente ci siamo preoccupati e lo saremo ancora finché la situazione non tornerà alla normalità, però devo dire che le notizie che ci sono arrivate da subito sui nostri atleti ci hanno subito rincuorato, oggi stanno tutti bene e questo è quello che conta. Per ora noi non possiamo fare altro che aspettare.