Antognoni e Dainelli, capitani al bivio. Tra nuovi ruoli e separazioni

Movimenti anche all'interno dei quadri dirigenziali

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, si prospetta un nuovo ruolo per Giancarlo Antognoni all'interno dell'organigramma Viola. O almeno questo è ciò che gli proporrà la Fiorentina in vista dell'imminente scadenza contrattuale dell'attuale Club Manager. La bandiera gigliata, se accetterà, dovrebbe andare ad occuparsi del settore giovanile e di scouting, mettendosi alla ricerca di talenti in giro per il mondo. Presto un confronto tra le parti con tanti argomenti sul banco, tra cui ovviamente l'aspetto economico .

Mentre il destino sembra ormai segnato per l'altro ex capitano. Dario Dainelli infatti lascerà la Fiorentina dal primo luglio. Alla fine, riporta il quotidiano, la fumata bianca per vederlo sulla panchina della formazione Under 15 non c’è stata. Scontato invece il rinnovo di Pradè per cui manca solo l'ufficialità.