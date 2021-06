Tgr Rai: Antognoni, non c’è ancora accordo sul rinnovo. Il punto

Un nuovo ruolo, ma ancora manca l'accordo tra Antognoni e la Fiorentina. I dettagli direttamente dalla Tgr Rai

Come riporta la Tgr Rai Toscana, il mercato della Fiorentina è attivo anche sul fronte rinnovi. In particolare quello relativo a Giancarlo Antognoni, che scade il 30 giugno. Secondo l'emittente, ci sono stati fitti contatti in questi giorni al Centro Sportivo "Davide Astori" tra i dirigenti viola e l'Unico 10, a cui è stato proposto un ruolo diverso: occuparsi del settore giovanile e di scouting alla ricerca di talenti in giro per il mondo. Al momento però non è stato trovato l'accordo economico tra le parti, che si riaggiorneranno nelle prossime ore.