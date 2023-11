Antognoni: “Batistuta era orso. Birra a fiumi tra Socrates ed Effenberg”

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport,Giancarlo Antognoni, oltre a parlare dell'attuale Fiorentina, si sofferma anche sul passato. Sul mancato passaggio alla Juventus e alla Roma dice: "Il presidente Viola m’invitò a casa sua. Nella Fiorentina erano entrati i Pontello. Liedholm, allenatore della Roma, mi voleva a tutti i costi. All’epoca c’era ancora il vincolo. Viola arrivò a offrirmi anche un attico a Piazza di Spagna. Mia moglie Rita, che è romana, spingeva perché accettassi il trasferimento. Ho vacillato. Ma la nuova proprietà non poteva presentarsi alla piazza con la cessione di Antognoni. Tanto più che, in quegli anni, Fiorentina e Roma erano le rivali della Juventus. Vacillato anche nel 1977 con la Juve? Erano gli anni di piombo. Melloni, il presidente di allora, mi chiamò d’urgenza. Avevano minacciato di fargli saltare in aria la casa. Rimasi scioccato. L’affare saltò. La Juventus poi prese Platini".