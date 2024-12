Il malore di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter ha riacceso ricordi dolorosi per Firenze, evocando tragedie come quelle di Davide Astori e Joe Barone

Il malore di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter ha riacceso ricordi dolorosi per Firenze, evocando tragedie come quelle di Davide Astori e Joe Barone, ma anche momenti drammatici superati, come l’incidente di Giancarlo Antognoni nel 1981. Allora, il capitano viola crollò privo di sensi dopo uno scontro con il portiere del Genoa, lasciando lo stadio in silenzio e suscitando paura e lacrime, proprio come ieri.