Anno nuovo vecchia Fiorentina. I dati sugli inizi di anno condannano Italiano

Non serve un detective per risolvere il caso Fiorentina, bastano i numeri. Gli inizi di anno non sorridono a Italiano

Tre indizi fanno una prova, e in questo caso abbiamo tutti i dettagli del caso. La Fiorentina dopo il capodanno si perde. Roberto Vinciguerra su La Nazione analizza i numeri del triennio Italiano dopo aver scavallato l'anno solare. Nel 2021/22 si passò da 2,20 punti di media nelle ultime 5 gare del 2021, alla media di 1,38 delle prime 8 del 2022. Il 2023 certamente non iniziò meglio, solo 6 punti nelle prime 8 sfide. Con la striminzita vittoria sul Sassuolo. E il 2024 non fa eccezione, una vittoria su 7 partite. Certo i 7 punti in più rispetto allo scorso anno in classifica si fanno sentire. Solo Inter e Bologna hanno aumentato di più il loro bottino. Invece se consideriamo tutti gli incontri ufficiali e li sovrapponiamo alla stagione passata i numeri sono simili. 15 vittorie contro le 16 del 22/23, 10 pareggi contro 9 e lo stesso numero di sconfitte.