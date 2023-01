Anno nuovo, vecchi rimpianti: la Fiorentina resta sospesa a metà classifica

"Anno nuovo, vecchi rimpianti. La prima Fiorentina del 2023 è la riedizione della squadra già vista troppe volte. Bella, a tratti, ma maledettamente sprecona e costantemente in bilico. Poteva vincere, ieri, se solo ci avesse messo più cattiveria. Sarebbero stati tre punti buoni per fare il pieno di fiducia e, per esempio, per accorciare sull’Atalanta. E invece no. I viola restano lì, sospesi a metà classifica.

La spina insomma era regolarmente attaccata e non a caso, dopo nemmeno un quarto d’ora, i viola avevano già costruito un paio di occasioni. Indizi, trasformati in prova dal gol di Cabral. Potenza, velocità, cattiveria. Roba da centravanti vero, finalmente. E poi via, sotto la Fiesole, a sfogare tutta la rabbia accumulata (anche) nelle difficilissime amichevoli di dicembre. Un gol, tra l’altro, manifesto della Fiorentina 2.0: passaggio in verticale dalla difesa (bravissimo Quarta), attacco della profondità e via in porta. Certo, ogni tanto riaffiorano quei (pericolosi) difetti di equilibrio che anche ieri hanno permesso al Monza di sfiorare il pareggio ma nel complesso nel primo tempo le risposte sono state positive. Quelle dell’esordiente Bianco, in particolare. Deciso, quasi arrogante in quel suo modo alla Torreira di interpretare il ruolo. Tanti palloni giocati, zero rischi, e un sacco di lavoro sporco. Il peccato invece, e non è una novità, è stata non chiuderla. Perché il calcio, si sa, perdona poco. Ed il pareggio di Carlos Augusto ne è stata l’ennesima dimostrazione".