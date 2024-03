Anno nuovo, problemi nuovi: la svolta della Fiorentina è ancora lontana

"Diamo valore alla vittoria sulla Lazio". Parlava così Vincenzo Italiano prima della sfida contro il Torino, proprio per sottolineare come la Fiorentina avesse bisogno di continuità per risollevarsi dopo un periodo tutt'altro che esaltante. Inutile nasconderlo, la vittoria contro Sarri aveva dato l'idea di aver raggiunto una vera e propria svolta, ma così non è stato. Non si nasconde nemmeno il Corriere dello Sport, che evidenzia il vero problema della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano infatti, non riesce a ripetersi nei risultati. Un'altalena di alti e bassi che non aiuta nessuno. Perché prima della Lazio c’era stato il pari a Empoli, certo non soddisfacente per cifra ed espressione di gioco, poi dopo la Lazio appunto lo 0-0 di due giorni fa, con un tempo intero giocato in superiorità numerica senza cambiare passo per approfittarne. Questo, solo per parlare del 2024, ma il problema della Fiorentina ha radice ben profonde e si nasconde in quella squadra che da quarta in classifica è crollata all'ottavo posto.