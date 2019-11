Ancora Simeone: “Prima da ex? Le emozioni vanno dall’amore al dispiacere. Montella…”

Giovanni Simeone, ex di Cagliari-Fiorentina, ha parlato a L’Unione Sarda: “Prima da ex? Non voglio pensarci. Le emozioni vanno dall’amore al dispiacere. E io devo controllarmi, per concentrarmi sul lavoro. Sarà una partita speciale, lo so. Ma non devo pensare al passato. Io voglio vincere. Saluterò German Pezzella. È un amico, abbiamo giocato insieme per cinque anni, tra Viola e River. E poi tutti gli altri, soprattutto quelli dello staff medico, cui sono rimasto molto legato. Saluterò anche Montella. Astori è sempre con me”. MA AVVERTE: VOGLIO SOLO VINCERE