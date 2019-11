Simeone: “Contro la Fiorentina voglio soltanto vincere. Europa? Porto tutti in Argentina”

Sulle pagine de L’Unione Sarda troviamo un’intervista all’ex viola Giovanni Simeone, oggi al Cagliari. Alcuni passaggi: “Domenica contro la Fiorentina voglio soltanto vincere. Finita la gara contro l’Atalanta ancora non ci rendevamo conto di quello che avevamo fatto. Quei tifosi tutti per noi ce lo hanno fatto capire. Dobbiamo continuare a non guardare alla classifica e pensare alla prossima partita. Il quarto posto lo abbiamo raggiunto così, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. E se dovessimo arrivare in Europa, ho detto ai ragazzi che li porterò in Argentina a mangiare buona carne, un asado a chilometro zero. Abbiamo giocatori come Joao Pedro e Nainggolan, e poi ci sono io che faccio battaglia, quando i nostri difensori non hanno soluzioni dico sempre di dare la palla a me. Dammela lunga e andiamo a lottare lì”.