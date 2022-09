Ancora quattro partite in 11 giorni prima della sosta. Il primo posto in UECL…

Ancora 13 giorni, scrive La Nazione. Domenica 18 settembre è l'ultima di campionato prima della sosta, che sancirà la fine del tour de force iniziato il 14 agosto con il via alla stagione. Giovedì ci sarà il primo impegno del girone di Conference League, al Franchi contro i lettoni dell’RFS Riga, poi domenica alle 15 allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, quindi nuovamente Europa, giovedì 15 settembre sul campo dell’Istanbul Basaksehir. Infine domenica 18 settembre, al Franchi contro l’Hellas Verona. Quattro partite in undici giorni, e con ogni probabilità si vedranno quattro formazioni diverse. Per la difesa di giovedì, restano a disposizione Quarta e Ranieri, con Italiano che porterà in panchina qualche difensore della Primavera. Il primo posto nel girone, aggiunge il Corriere Fiorentino, aiuterebbe nel lungo periodo, perché permetterebbe ai viola di saltare il playoff tra le seconde classificate e le terze dei gironi di Europa League, giocando a partire da marzo e non da febbraio nella fase finale.