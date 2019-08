Ancora Pezzella: “Non ho mai pensato di andarmene. Roma? So dell’interesse, ma ho la viola in testa”

Leggiamo insieme un altro estratto della lunga intervista rilasciata oggi da German Pezzella, capitano della Fiorentina, al Corriere dello Sport. Alla domanda sul suo futuro, l’argentino ha risposto in modo secco e diretto: “Non ho mai pensato di andare via, la mia testa è a Firenze. So che c’era un interesse della Roma, ma ho sempre pensato solo alla Fiorentina.” Parlando anche della passata stagione, il capitano viola ha provato a dare la sua idea di cosa sia successo: “Il clima non era quello giusto, la discesa era diventata salita. Abbiamo cercato di mettere tutto in campo, ma non ci siamo riusciti”. Pezzella ha parlato anche dell’addio di Pioli e le voci di suoi attriti con la società: “Ero molto legato a Pioli, dopo quello che è successo è normale, ma ho sempre cercato di rispettare il mio ruolo di capitano.” Si è soffermato su Boateng, raccontando simpatico aneddoto: “Gli ho detto che la crescita di Chiesa, Sottil e Montiel è compito suo”. Poi ha parlato un po’ dei nuovi compagni e dei giovani talenti della prima squadra, spendendo ottime parole per tutti: “Montiel vede un calcio diverso rispetto a tutti gli altri, Vlahovic ha tanta fame di calcio, Terzic ha un sinistro di velluto.” Poi ha chiuso con una battuta finale, alla domanda su chi sarà il bomber della squadra viola la prossima stagione ha detto: “Non mi interessa, basta che chi gioca segni.” [LA PRIMA PARTE DELL’INTERVISTA]