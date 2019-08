Pezzella: “Chiesa è il simbolo della Fiorentina, ma mettersi nei suoi panni è difficile. Ribery fenomeno”

German Pezzella, capitano della Fiorentina, si è raccontato a tutto tondo al Corriere dello Sport. Naturalmente non sono mancate le domande su Franck Ribery, di cui ha parlato subito molto bene: “Un fenomeno, quando gli avversari arriveranno qui avranno tutti in mente che lo dovranno affrontare.” Ha parlato anche a lungo di Federico Chiesa, che dopo una estate da protagonista dei rumors di calciomercato, deve ritrovare la serenità giusta per la stagione. “Stare nei suoi panni è complicatissimo, ma noi siamo dei dipendenti, dobbiamo adeguarci alle volontà societarie. Per lui è molto complicato trovare serenità, perchè è sempre sotto gli occhi di tutti.” Ha anche raccontato di come lui ed un altro senatore dello spogliatoio, Milan Badelj, stiano vivendo la situazione legata a Federico: “Ci diciamo sempre che Chiesa deve capire che quando qualcuno viene alla Fiorentina è perchè c’è lui, non perchè ci siamo noi. Deve prendersi questa responsabilità, Firenze è casa sua.” [LA SECONDA PARTE DELL’INTERVISTA]