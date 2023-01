Ancora Gazzetta: “Vittoria viola immeritata, al Sassuolo è mancato un elemento”

Va bene che non è stata la miglior Fiorentina, ma insomma...

Dopo aver disquisito in lungo e in largo sul rigore del 2-1, La Gazzetta dello Sport procede a demolire la prestazione della Fiorentina di ieri, con la seguente analisi:

"L’episodio ha regalato alla Fiorentina una vittoria immeritata. Il Sassuolo ha mostrato una manovra migliore, soprattutto nel primo tempo, quando Obiang sorprendeva spesso gli avversari con i cambi di gioco, Frattesi si muoveva a un ritmo diverso da tutti gli altri e la fase difensiva veniva svolta senza problemi. Infatti la Fiorentina non ha mai calciato nello specchio della porta fino all’intervallo. Dionisi paga, però, la scarsa giornata di Laurientè che nel suo piano tattico avrebbe dovuto sfruttare il lavoro degli altri negli uno contro uno che gli venivano apparecchiati. E invece il francese non ha approfittato della libertà e il gioco del Sassuolo si arenava al limite dell’area pure perché Berardi alternava buone cose a errori inusuali, dovuti a una condizione ancora precaria. Il Sassuolo ha manovrato tanto, ma tirato poco: da qui nascono la sconfitta e anche la posizione in classifica".