Ancora Empoli in mezzo alla Conference: crocevia fondamentale

Un punto nelle ultime cinque partite, gol segnati pochissimi. E poi nelle Coppe l'ispirazione prende i centravanti e la Fiorentina vola. Italiano si augura che in Jovic e Cabral , 17 gol stagionali in due ma una distribuzione niente affatto equilibrata, sia scattato qualcosa. In campionato sono solo 2 i gol segnati nelle ultime 5, e i migliori marcatori sono sempre i soliti fermi a 3 reti.

Dejà vu

La partita di andata con l’Empoli si inseriva nel mezzo del play off contro il Twente e raccontò perfettamente quello che avremmo visto dopo. Viola in controllo ma incapaci di segnare persino in 11 contro 9. Chissà che quella di oggi, capitata tra andata e ritorno col Braga, non diventi nuovamente spoiler del prosieguo di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.