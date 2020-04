Non solo l’intervista a La Nazione (clicca QUI): Patrick Cutrone ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Tuttosport, parlando della propria nostalgia di campo e partite, acuita anche dal fatto che a gennaio non era in forma. “Commisso sta facendo un gran lavoro, la Fiorentina adesso è un club che attrae”. Dall’esempio Ribery al possibile ritorno in campo, Cutrone pensa alla salute, ma anche agli Europei 2021: “La maglia azzurra è sempre un obiettivo, farò di tutto per mettere in difficoltà Mancini”.