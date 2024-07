Anche Rosati lascia Firenze. Italiano se lo porta a Bologna

Dopo aver chiuso la carriera come terzo portiere della Fiorentina, Antonio Rosati era rimasto all'interno dello staff tecnico dei viola, prima come collaboratore della prima squadra, poi con altri ruoli. In particolare, nell'ultima stagione Rosati aveva svolto il ruolo di preparatore dei portieri all'interno delle selezioni giovanili gigliate. Oggi, però, Rosati è pronto a salutare definitivamente i colori viola.