Anche Nico riposa? Ecco chi potrebbe sostituirlo. Niente dubbi su Kayode

Il Corriere Fiorentino sulle sue pagine annuncia alcune sclte di formazione di Italiano. Davanti il ballottaggio è a due tra Kouamè e Beltran, l'ivoriano è leggermente favorito. Il castigo patito da Nzola contro il genk non è un caso. Il gol è la parola chiave, solo in una gara nelle ultime 5 la Fiorentina è andata in gol. Bonaventura ha smaltito il problema fisico e tornerà in campo. L'altro elemento chiave viola, cioè Nico invece potrebbe riposare. L'argentino ha sulle gambe il match di giovedì e non solo. Per questo il suo posto lo potrebbe prendere Ikonè, con Sottil a sinistra. Non ci sono dubbi su Kayode, che anche giovedì è stato determinante