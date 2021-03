Anche il Parma trema: Firenze ultima chance per salvarsi

Non c’è solo la Fiorentina ad essere in difficoltà, fortunatamente ci sono realtà che anche un po’ a sorpresa stanno andando peggio del previsto. Il Parma di D’Aversa, che ieri non si è lasciato travolgere dall’Inter di Conte nonostante la buona prova è uscito dal campo del Tardini a mani vuote. Come evidenzia Il Corriere della sera, la partita con la Fiorentina sarà l’ultima spiaggia per il Parma che proverà il tutto per tutto contro i viola.

Parma più Benevento, necessario il doppio colpo per la salvezza