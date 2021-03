Parma più Benevento, necessario il doppio colpo per la salvezza

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina si appresta ad affrontare due sfide decisive sul proprio cammino. Dopo la sconfitta contro la Roma la tensione è salita vertiginosamente e la classifica non lascia spazio ad interpretazioni. Servono punti, vietate distrazioni o alibi. Il discorso è semplice, ma di un realismo crudo. La Fiorentina ha davanti due sfide che sono l’incastro perfetto per prendere definitivamente la strada della salvezza o, viceversa, infilarsi in un incubo terribile. Possibile un mini-ritiro già da oggi per avvicinarsi al primo appuntamento contro il Parma, poi il Benevento. La Fiorentina, con un risultato positivo contro gli emiliani, avrà come obiettivo quello di ripetersi contro la squadra di Inzaghi. Un doppio-colpo complicato ma che è praticamente un obbligo per la squadra viola. I punti in palio valgono il doppio.

