Bologna su Ricci. Italiano e la Fiorentina l’ostacolo maggiore

Sul centrocampista, svincolato dallo Spezia, è forte la conocorrenza di diversi club

Quello di Matteo Ricci sembra essere uno dei nomi più caldi per il mercato della nostra Serie A. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il centrocampista svincolato piace molto al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ma il club rossoblù non è il solo coi fari puntati sul classe '94. Su Ricci ci sono infatti anche Sampdoria, Verona, Empoli e Fiorentina. E proprio il club Viola sembra essere l'ostacolo più grande per le altre pretendenti. Il centrocampista era infatti agli ordini di Vincenzo Italiano nella passata stagione e il tecnico ne conosce a menadito le caratteristiche.