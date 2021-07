M. Ricci, Anche il pupillo di Vincenzo Italiano è ora svincolato

Matteo Ricci, centrocampista che nella scorsa stagione ha giocato nello Spezia, è da oggi svincolato.

Dopo i tanti addii in casa Fiorentina con Ribery, Borja Valero e Caceres, anche molti altri giocatori si sono svincolati nella giornata odierna. Uno tra questi è il pupillo del centrocampo spezzino di Vincenzo Italiano, Matteo Ricci. Il centrocampista classe '94 dopo la sua prima stagione in Serie A, ha incuriosito molti club italiani, dopo la sua ottima stagione, e tra questi anche la Fiorentina. Chissà che con l'avvento di Italiano in panchina, i viola non ci facciano un pensierino...