Anche chi ha deluso, adesso vola: Duncan e Quarta trascinano la Fiorentina

Adesso Italiano gli ha anche trovato il compagno ideale: Duncan, che riassume potenza e tecnica. Perché il bello è che in questa Fiorentina da spettacolo son cresciuti anche quelli che la stagione scorsa hanno deluso.

Arthur sta facendo benissimo. Adesso Italiano gli ha anche trovato il compagno ideale: Duncan, che riassume potenza e tecnica. Perché il bello è che in questa Fiorentina da spettacolo son cresciuti anche quelli che la stagione scorsa hanno deluso. Duncan appunto, ma anche Martinez Quarta, regista e assaltatore aggiunto al gioco tutto attacco di Italiano. «Mi sono ispirato a Milan-Steaua per i suoi movimenti», ha detto il tecnico e si riferiva alla costruzione e alle incursioni di un tale Franco Baresi. Per tacere di Jack Bonaventura, che più invecchia più migliora: indispensabile collettore tra centro e attacco. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.