Amrabat via di nuovo? Ecco quanto chiede la Fiorentina

"Il “vado via a tutti i costi” è diventato, “vado via solo se mi (ri)chiama il Manchester United” perché il Fenerbahce non è destinazione che lo entusiasmi, nonostante Mourinho in panchina, e le altre più o meno palesate all’orizzonte figurarsi. Però, gli uomini di mercato di Commisso chiedono diciassette-diciotto milioni per cederlo (più diciotto) e siccome i Red Devils già a giugno hanno deciso di non percorrere la strada del riscatto a venti milioni, si capisce bene quanto la Premier League sia obiettivo difficile. E non solo per quello è scattato una specie di innamoramento-bis (sentimento corrisposto, meglio) nei confronti della Fiorentina, che Palladino ha raccolto al volo trasformandolo in maglia da titolare a Friburgo nell’ultima amichevole e maglia da titolare sabato a Parma accanto a Mandragora. Poi, entro il mese si capirà se l’idea Amrabat-Richardson avrà preso forma. Al marocchino potrebbe anche essere proposto il prolungamento del contratto, ora in scadenza nel 2026".