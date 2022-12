Amrabat, un leone in Qatar. L’amico: “Ama Firenze, non è uno che se la tira”

Dopo la clamorosa eliminazione della Spagna per mano del Marocco ai calci di rigore, non c'era posto nel mondo dove non si parlasse di Sofyan Amrabat. Una prova "alla Casemiro", quella del centrocampista viola, che merita di stare tra i primi 3/4 della rassegna mondiale. Gli elogi, scrive il Corriere Fiorentino, sono arrivati da ogni parte, e pensare che ha passato la notte prima della partita in ospedale per un forte dolore alla schiena.