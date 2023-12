Amrabat trema, Ten Hag è all’ultima spiaggia. Stasera si decide il suo futuro

La stagione del Mancheester United sembra già arrivata ad un punto cieco. I Red Devils sono altalenanti in Premier, e deludenti in Europa. E Sofyan Amrabat non si sta ambientando, nonostante il proprio allenatore, Erik Ten Hag lo abbia voluto con se ad Old Trafford. Il Corriere Dello Sport parla di ultima spiaggia per l'olandese, che stasera affronta il Bayern Monaco in Champions. Contro i bavaresi serve un miracolo, per sperare intanto di andare almeno in Europa League. Visto che quella agli ottavi di Champions pare utopia. E nel fine settimana sfiderà il Liverpool primo in classifica di Klopp, gare da dentro o fuori