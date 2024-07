Amrabat si allenerà da solo al VP. La trattativa con lo United però rimane aperta

Sofyan Amrabat tornerà a Firenze in settimana. Il Manchester alla fine ha deciso di non versare i i 20 milioni pattuiti con la Fiorentina per il riscatto del centrocampista marocchino. Adesso dovrà presentarsi al Viola Park per iniziare gli allenamenti. Lo farà da solo, considerato che il gruppo di Palladino sarà in Inghilterra per la mini tournée che ha aperto la seconda fase della preparazione. Il suo futuro resta incerto anche perché la sua ambizione è quella di rimanere in Premier e possibilmente ancora agli ordini di Ten Hag, allenatore olandese confermato dalla dirigenza dei "Red Devils". Anche il tecnico vorrebbe tenerlo a Manchester, ma non a quel prezzo: infatti le due società sono a lavoro per un prestito oneroso inferiore ai 10 milioni versati nelle casse viola nel 2023. Prima bisogna che Amrabat allunghi di un anno l’accordo con la Fiorentina in scadenza nel 2025. Un disegno che se non dovesse andare a buon fine ’costringerà’ il giocatore a rimanere a Firenze fino a fine contratto, potendo salutare a zero. Ipotesi che la Fiorentina non vuole prendere in considerazione. Il giocatore marocchino intanto avrebbe già rifiutato le ipotesi arabe e turche. Lo riporta La Nazione.