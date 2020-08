Amrabat scalda i motori. A Firenze già nella prossima settimana, Commisso gongola

Il contratto di Sofyan Amrabat con il Verona scade il 31 agosto, ma la Fiorentina chiederà un nulla osta alla società gialloblù per permettere al ragazzo di aggregarsi subito alla nuova squadra fin dalle prime ore della nuova stagione. Stiamo parlando di venerdì e sabato della prossima. Questo permettterà al marocchino di festeggiare il suo ventiquattresimo compleanno (il 21 agosto) con indosso la nuova maglia. Per il Corriere dello Sport, Commisso è letteralmente stregato dal centrocampista e “non aspetta altro se non coccolarsi il nuovo re del centrocampo”. Adesso toccherà a Iachini a ritagliargli il posto giusto all’interno delle dinamiche di gruppo. Il tecnico marchigiano è consapevole che potrà essere lo stesso Amrabat a garantire la giusta dose di fosforo nel mezzo. Come il suo allenatore, Sofyan, ha ha la scorza del guerriero. A questo abbina forza fisica per rompere l’azione agli avversari e impostare la manovra, oltre alla rapidità per correre e scartare l’avversario. Nell’ultima stagione, la prima da protagonista in Serie A, si è contraddistinto anche per la precisione millimetrica nel mettere in movimento i compagni. Diciannovesimo in tutta la categoria, con percentuali di poco inferiori a play affermati come Miralem Pjanic.