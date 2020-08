Il punto di mercato: in breve, tutte le trattative dei viola, da Torreira a Piatek

Tutte e 20 le squadre passate in rassegna con obiettivi e affari in uscita: queste le pagine 14-15 della Gazzetta dello Sport, che ovviamente tratta anche la Fiorentina. Per i viola le priorità sono un centrocampista centrale di primo livello, una punta e un esterno sinistro. Commisso vuole trattenere tutti i big, Milenkovic in primis; solo Chiesa potrebbe partire per non meno di 65-70 milioni. In mediana il sogno è affiancare Torreira (SCHEDA) ad Amrabat, mentre c’è il forte interesse per Ricci (SCHEDA) dell’Empoli. Davanti quelle per Milik e Belotti sono trattative impossibili (più abbordabile Piatek, la scheda), mentre sulla fascia è in arrivo la conferma di Dalbert nello scambio con Biraghi all’Inter.