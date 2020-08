Amrabat raggiunge Castrovilli: classe e muscoli per la mediana viola

Arrivato insieme al nuovo team manager, Simone Ottaviani, si è sottoposto ai tamponi e uscendo si è detto “molto contento”. Dopo aver fatto… venire il mal di testa ai viola sia nella gara d’andata che al ritorno al Franchi, quando salì in cattedra mostrando gran parte del proprio repertorio, adesso ha solo voglia di ripetersi in questa nuova avventura. Dopo aver fatto… venire il mal di testa ai viola sia nella gara d’andata che al ritorno al Franchi, quando salì in cattedra mostrando gran parte del proprio repertorio, adesso ha solo voglia di ripetersi in questa nuova avventura.

Gaetano Castrovilli, che tutti i tifosi viola – riporta il quotidiano – si augurano di vedere presto con la 10 sulle spalle. Tutti e due “pupilli” del patron Rocco Commisso che tanto ha spinto per portare Amrabat a Firenze. I due rappresentano p

come vi abbiamo anticipato ieri nella nostra esclusiva. resente e futuro del centrocampo della Fiorentina: il giusto mix di talento e qualità. Gaetano ha pure il sogno azzurro da provare a rincorrere, dopo la convocazione con esordio dello scorso novembre. La Fiorentina è pronta a blindare ulteriormente il classe ’97, dopo il rinnovo fino al 2024 siglato lo scorso ottobre,

Castrovilli che proprio un anno fa (il 24 agosto, al Franchi, contro il Napoli) fece il suo debutto in Serie A, divenendo rapidamente un pilastro del centrocampo viola.

Il Corriere dello Sport – Stadio oggi in edicola racconta della nuova mediana viola che sta prendendo forma. Ieri ai Campini si è visto per la prima volta, al battesimo con Firenze e la maglia viola.Il marocchino, liberato in anticipo dall’Hellas di Juric, ha appena compiuto 24 anni ed ha una gran voglia di affermarsi in riva all’Arno. Giocherà al fianco di