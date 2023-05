Amrabat pronto a tornare in cabina di regia a Napoli, pronto Ranieri

Vincenzo Italiano ritroverà la chiave del suo centrocampo. Nelle prossime sfide decisive infatti sarà presente Amrabat. Già dalla trasferta di Napoli sarà suo il posto in mezzo al campo. Dopo che aveva saltato la trasferta di Salerno per una botta, presa contro la Sampdoria. E soprattutto metterà benzina nel suo serbatoio per l'andata delle semifinali contro il Basilea. Oltre a lui Italiano dovrà decidere chi sostituirà lo squalificato Martinez Quarta in difesa. Con Ranieri che dovrebbe essere il favorito, visto il suo stato di forma. Fonte Corriere Dello Sport