Amrabat post Mondiali non è quello vero: dentro l’involuzione del mediano

Condizione carente

Il 26enne ex Verona, si legge sul Corriere dello Sport, si è portato dietro dal Qatar una condizione fisico-atletica che ancora lo frena e basta seguirlo in campo per notare l’evidente difficoltà a rincorrere, intercettare e bloccare i centrocampisti avversari, mentre prima il suo strapotere lo faceva sembrare di un’altra categoria. Contro il Torino, partita che non avrebbe neanche dovuto giocare, la sua riconosciuta generosità nel recupero decisivo su Sanabria ad un passo dalla porta viola non è stata premiata: frattura delle ossa nasali, la diagnosi. E la maschera indossata l’altro ieri col Bologna non ha fatto altro che accentuarne le difficoltà nei movimenti e nel rendimento. Serve il vero Amrabat, quello autunnale, per superare l'ostacolo Braga.