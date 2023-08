La Fiorentina a Newcastle e Amrabat allo United? Il weekend inglese decisivo

Sofyan Amrabat a margine della sfida contro il Grosseto ha detto ad una bambino presente che la sua partenza non è certa e che forse potrebbe rimane. Parole che potrebbero essere di circostanza ma secondo quanto riporta il Corriere dello sport c'è di più. Erik Ten Hag continua a spingere per avere il centrocampista marocchino a Manchester, ma ancora non è arrivata nessuna offerta da 30 milioni al club di Commisso. In Marocco sono certi di una sua partenza per l'Inghilterra, la Fiorentina ha già messo in conto di cederlo ma è proprio la mancanza di offerte concrete che sta facendo riflettere tutte le parti in causa. Nel fine settimana la Fiorentina sarà impegnata in Inghilterra per la "Sela Cup" e tutto ciò potrebbe favorire un contatto diretto. In questo weekend potrebbe esserci l'affondo definitivo che finora non c'è stato con conseguente fine di un'altra telenovela estiva