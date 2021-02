Amrabat out, chi al suo posto? Pulgar avanti nel ballottaggio con Borja

La squalifica di Amrabat, osserva Repubblica in edicola oggi, complica e non poco i piani di Prandelli in vista della partita di domani contro la Sampdoria. La prima ipotesi, che poi è quella che ha decisamente più chances di essere messa in pratica, è rilanciare Pulgar nel ruolo di regista con Castrovilli a completare il reparto insieme a Bonaventura. La seconda è l’impiego di Borja Valero. Lo spagnolo ha altre caratteristiche, può giocare anche in una posizione più arretrata ma è più propositivo e meno di interdizione. Non avendo in pratica cambi in panchina è più probabile magari che alla fine decida di tenerselo cone soluzione a partita in corso. E quindi alla fine la scelta resta tra Pulgar e Borja Valero, con il primo nettamente favorito.

