Amrabat, non solo il rinnovo. Italiano lo vede in coppia con Castrovilli

L’obiettivo principale in entrata per la Fiorentina resta l’esterno offensivo (con Boga in cima alla lista), ma è innegabile che molto ruoterà attorno a Sofyan Amrabat. Ne è convinto il Corriere Fiorentino che fa una premessa: la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere il marocchino. Presto i dirigenti cercheranno un contatto col suo procuratore per offrirgli un rinnovo che vada oltre la clausola dal 2024 al 2025. Non abbastanza per blindare il miglior mediano del Mondiale.