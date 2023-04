Amrabat non si può fermare. I compiti di Igor e Bonaventura

La sosta per le Nazionali ha spremuto alcuni giocatori, tra cui Amrabat. Il marocchino ha giocato tanto, ma Italiano non può permettersi di lasciarlo in panchina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle scelte di Italiano. La sosta per le Nazionali ha spremuto alcuni giocatori, tra cui Amrabat. Il marocchino ha giocato tanto, ma Italiano non può permettersi di lasciarlo in panchina, è troppo rischioso. Intanto, si affida a Bonaventura che questa sera avrà un ruolo fondamentale: schermare Brozovic. Dietro invece Quarta e Igor dovranno bloccare la coppia Lautaro-Lukaku. In vista ci sono bellissimi e impegnativi duelli.