Amrabat-Mandragora, un dualismo che completa il centrocampo viola e apre al 4-2-3-1

Ecco come l'arrivo di Mandragora alla Fiorentina ha completato la rosa di Italiano per quanto riguarda il ruolo di regista

Dopo la lunga querele Torreira la Fiorentina è tornata finalmente ad avere una linea mediana completa per soluzioni e caratteristiche. La situazione del centrocampo viola è infatti attualmente la seguente: Amrabat è il regista titolare e Mandragora il vice. Ciò non esclude la possibilità che i due poi possono giocare anche insieme, il che per la Fiorentina rappresenta una grande novità rispetto al passato. La scelta è stata fatta da Vincenzo Italiano e condivisa con i dirigenti che, sul mercato, sono andati alla ricerca di un altro interprete del ruolo che avesse però quelle caratteristiche tecniche e atletiche, individuato in Mandragora e infine preso con un investimento da nove milioni.