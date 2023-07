Amrabat, l’addio è più vicino? Nei prossimi giorni attese novità

La Repubblica ha riportato le parole del fratello di Amrabat, Nordin, che a Espn ha ribadito come Sofyan stia trattando con altri club e presto tutti conosceranno le sue scelte. Dopo la dichiarazione del fratello, il quotidiano ha descritto la situazione del centrocampista marocchino. La sensazione è che nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare, garantendo un tesoretto da cui cominciare ad investire nel suo sostituto. La voglia del marocchino è quella di non iniziare la stagione nella Fiorentina per non presentarsi al Viola Park da separato in casa. Il problema è che la richiesta della squadra viola, da almeno 20-25 milioni, non è ancora arrivata da nessuna delle pretendenti europee. L'Atletico è una delle società più interessate, in secondo piano il Manchester United che però dopo l'operazione Onana non è disposto a spendere quella cifra, in Arabia si è mosso l' Al Nassr con un'offerta che avrebbe soddisfatto la Fiorentina ma il giocatore per il momento ha rifiutato. In Germania è il Bayern la squadra che ha fatto qualche sondaggio, mentre in Italia è nella lista dei desideri di Mourinho, ma la pista rimane fredda. Al momento della partenza di Amrabat la società sarebbe pronta ad affondare sui suoi sostituti: dal preferito di ItalianoHjulmand al giocatore simil Torreira, Maxime Lopez. Sul fronte Castrovilli ci sono stati dei movimenti nella serata di ieri e in giornata si saprà qualcosa di più sul rinnovo del contratto