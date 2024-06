Amrabat: la Fiorentina proverà a convincerlo a restare

La Fiorentina proverà a convincere Sofyan Amrabat a proseguire la sua avventura a Firenze interrotta un anno fa, quando di comune accordo con il club viola il giocatore scelse di accettare l’offerta del Manchester United in prestito a 9,5 milioni di euro con opzione per il diritto di riscatto nell’anno successivo fissata a 20 milioni. Opzione che gli inglesi non eserciteranno, nonostante le speranze del marocchino, rispedendolo al mittente.