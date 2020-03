Amrabat, Kulusevski e co: “quelli tra due bandiere”

Su Tuttosport di oggi si parla dei giocatori “sotto due bandiere”. Cioè chi ha già firmato per unirsi ad un altro club a partire dal 30 giugno, ma rischia di dover giocare con l’attuale maglia più a lungo del previsto. Se infatti il campionato di Serie A dovesse concludersi a luglio (IL CALENDARIO IPOTETICO), è quasi certo che ci sarà una proroga dei contratti in scadenza in questa stagione. E questo avrebbe ripercussioni ad esempio su Sofyan Amrabat, in procinto di vestire la maglia della Fiorentina. Ma lo stesso vale per Kulusevski (Juve), Rrahmani e Petagna (Napoli) e molti altri.