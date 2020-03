L’ipotesi: Serie A dal 3 giugno al 12 luglio. Ecco il possibile calendario viola

Il Corriere dello Sport prova a disegnare un ipotetico calendario per terminare il campionato tra giugno e luglio, sulla scia delle ultime dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina. Via il 3 giugno, partite infrasettimanali e nel weekend, per concludersi il 12 luglio. Resterebbe da sciogliere il nodo dei 4 recuperi del 25° turno (Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Torino-Parma): il 31 maggio? Qui sotto lo schema – solamente ipotetico – del calendario viola:

27A GIORNATA 3-4 GIUGNO

Fiorentina – Brescia

28A GIORNATA 6-7 GIUGNO

Lazio – Fiorentina

29A GIORNATA 10-11 GIUGNO

Fiorentina – Sassuolo

30A GIORNATA 13-14 GIUGNO

Parma – Fiorentina

31A GIORNATA 17-18 GIUGNO

Fiorentina – Cagliari

32A GIORNATA 20-21 GIUGNO

Fiorentina – Verona

33A GIORNATA 24-25 GIUGNO

Lecce – Fiorentina

34A GIORNATA 27-28 GIUGNO

Fiorentina – Torino

35A GIORNATA 1-2 LUGLIO

Inter – Fiorentina

36A GIORNATA 4-5 LUGLIO

Roma – Fiorentina

37A GIORNATA 8-9 LUGLIO

Fiorentina – Bologna

38A GIORNATA 11-12 LUGLIO

Spal – Fiorentina