Amrabat in cerca di se stesso: la Fiorentina ha bisogno della versione Mondiali

Il marocchino è in calo, l'errore con l'Empoli chiama una partita da riscatto nella "sua" Verona

La Serie A e la Fiorentina cercano il vero Sofyan Amrabat. L'aria di Verona, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe far bene al marocchino, un po' in calo dopo un Mondiale da urlo che gli è valso gli interessamenti di Chelsea e Barcellona a gennaio. Nell’ultima uscita di campionato, invece, la rete del vantaggio dell’Empoli è stata addirittura causata da un suo errore. Sotto accusa la sua tendenza a rallentare il gioco della Fiorentina, al netto dei recuperi che lo hanno reso fondamentale in particolare fino a novembre.