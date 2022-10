Amrabat, il ritorno a La Spezia dopo la svolta

Quella di oggi è una partita che ha segnato il futuro nella passata stagione a Sofyan Amrabat. Se ben ricordate, il calciatore rischiò di rovinare il risultato della Fiorentina con un errore personale che regalò il gol del pareggio. Fortunatamente, allo scadere, realizzò il gol vittoria, sancendo definitivamente un netto cambio di rotta. Dunque oggi per lui, come scrive il Corriere dello Sport, sarà il ritorno all'inferno. In quella notte sul Golfo dei Poeti il marocchino diede inizio alla sua trasformazione, facendo cambiare, in modo drastico, il pensiero di società e allenatore. Una rete che certificò non solo la sua prima rete su azione in Serie A, ma che evidenziò anche i chiari passaggi di una crescita che, poco dopo, avrebbe portato la Fiorentina a rinunciare al riscatto di Lucas Torreira. Arrivati ad oggi, possiamo dire che Amrabat è diventato un vero leader di questa squadra, ma soprattutto per i tifosi, tanto da dedicargli un coro tutto per sé.