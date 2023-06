Amrabat, il calciatore vuole la Liga. Ma il Barcellona annuncia Gundogan

Il caso Amrabat in casa Fiorentina inizia a prendere piede. Il centrocampista marocchino ha da tempo comunicato alla società di voler lasciare la maglia viola, con l'obbiettivo di accasarsi in una squadra che partecipi alla prossima Champions League, possibilmente in terra spagnola. Dunque l’unica via che resta percorribile è quella che porta alla Liga, dove tuttavia da ieri si è tirata fuori almeno una pretendente sul conto del marocchino: da qualche ora è infatti ufficiale l’acquisto (a parametro zero) di Ilkay Gündogan da parte del Barcellona, ovvero la prima squadra che lo scorso gennaio si era interessata seriamente al centrocampista viola dopo le performance in Qatar. Una corte serrata, portata avanti dal tecnico dei blaugrana Xavi in prima persona, che aveva creato scompiglio all’interno della Fiorentina, costretta (il 31 gennaio) a mettere fuori squadra Amrabat salvo poi perdonarlo e promettergli che, in estate, sarebbe arrivata la sospirata cessione. Che tuttavia, per adesso, resta lontana. A meno che nelle prossime ore l’Atletico Madrid, l’unica squadra ancora in forte corsa in virtù dell’imminente partenza di Kondogbia verso Marsiglia, non decida di alzare il tiro provando a pareggiare la richiesta economica della Fiorentina. Anche in questo caso si prevedono però tempi lunghi ma la speranza del club viola è che la questione possa risolversi in tempo per il 19 luglio, giorno nel quale Amrabat è atteso al Viola Park.