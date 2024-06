Amrabat-Galatasaray, si tratta. Cosa ne sarà di Brekalo e Sabiri?

Alla fine del mese scadranno i contratti dei prestiti della Fiorentina in giro per l’Italia e l’Europa. Sono più di 20 i calciatori che faranno rientro a Firenze, alcuni per rimanerci e altri per salutare di nuovo. Su una buona fetta di loro sicuramente la dirigenza viola ha già le idee chiare, su altri invece si deciderà strada facendo anche in base a quanto saranno in grado di dimostrare durante la preparazione estiva. L’esempio di Luca Ranieri, prima un esubero e poi un punto di riferimento della Fiorentina 2022-2023, è calzante . Fatta questa premessa, saranno mesi di riflessioni sia in entrata che in uscita, visto che i cosiddetti esuberi potrebbero portare una bella somma nelle casse della Fiorentina.

A partire da quei giocatori che possiamo considerare di prima fascia e che andranno valutati attentamente sulla base delle indicazioni del tecnico Palladino. Il primo in lista è Sofyan Amrabat, il quale vorrebbe continuare la sua avventura al Manchester United senza però riscontrare le stesse intenzioni dai Red Devils, motivo per cui il direttore sportivo Pradè è già in contatto con il Galatasaray per trattarne le cessione in Turchia. Ricordiamo che il suo contratto con la Fiorentina scadrà nel 2025. Occhio anche a Josip Brekalo, altro cavallo di ritorno - in questo caso dall’Hajduk Spalato - il cui destino ricalca quello di Amrabat pur con un anno di contratto in più (2026). Da aggiungere all’elenco pure Abdelhamid Sabiri (contratto fino al 2026), che di fatto non ha mai iniziato la sua avventura in maglia viola essendo partito la scorsa estate: in questi mesi si giocherà la permanenza, al pari di Niccolò Pierozzi (contratto fino al 2025) nonostante la fascia destra al momento risulti congestionata.