Amrabat e Duncan sul filo del rasoio: restano o partono?

Ancora incerto il futuro di due giocatori della Fiorentina, considerati da molti "di troppo" per la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha una rosa molto folta, composta da 28 giocatori, e ventotto dovrebbero rimanere ormai fino a gennaio. Infatti, gli osservati speciali rimangono Sofyan Amrabat, il quale ha molte richieste da club italiani, tra cui Torino, Napoli e Atalanta, quest'ultima ormai defilata dopo aver acquistato Koopmeiners dall'AZ. Mentre per Alfred Duncan, la società viola aspettava la giusta offerta. Il club che si era maggiormente interessato all'ex Sassuolo era l'Hellas Verona, ma senza la pressione necessaria per chiudere l'affare e portare il giocatore alla corte di Di Francesco, il quale l'ha avuto sia a Sassuolo che a Cagliari.