Fiorentina, Rocco batti un colpo e fai… 31

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato la Fiorentina potrebbe ancora essere protagonista. Ecco perché.

Saverio Pestuggia

Un vecchio detto popolare recita "abbiamo fatto trenta, adesso facciamo trentuno” e questo lo vorrei abbinare all'ottimo lavoro svolto finora dagli uomini mercato della Fiorentina che hanno costruito una squadra portando a Firenze calciatori funzionali al gioco di Vincenzo Italiano. E non sono solo funzionali, ma anche di ottimo spessore. Abbiamo visto cosa è capace di fare Nico Gonzalez, Torreira può sicuramente tornare il giocatore ammirato a Genova e acquistato a peso d'oro dall'Arsenal e infine Alvaro Odriozola ha alle spalle campionati con squadroni come Real Madrid e Bayern Monaco (dove in realtà non ha brillato). Il cambio Nastasic-Pezzella può essere messo sulla bilancia e considerato alla pari anche se in partenza il serbo non pare avere il posto da titolare sicuro. Ma non vogliamo dimenticare anche le barricate erette verso chi voleva portarsi a casa Dusan Vlahovic.

Fino a qui abbiamo descritto il trenta, ma siccome sogno il massimo per la Fiorentina, vorrei che Rocco e i dirigenti viola facessero 31 arrivando a completare la rosa con un altro esterno che possa creare la stessa pericolosità degli avanti viola anche sulla destra. Callejon è in ripresa, ma anche ieri ha fatto giocate basic senza mai andare oltre e senza mai portare scompiglio nella retroguardia granata. C'è anche Sottil capace di accelerazioni pazzesche, ma anche di grandi ingenuità e poi Saponara che a mio giudizio non ha proprio il passo dell'esterno. No il 31 lo potremmo fare con un Berardi (difficile se non impossibile a quel prezzo) ma mi accontenterei anche di Orsolini o Messias che costano un terzo o anche meno. Questi ultimi due hanno caratteristiche diverse, ma potrebbero dare nel corso della gara delle soluzioni importanti a Italiano che predica un calcio a tutto gas che spompa gli esterni, specialmente offensivi.

Facendo l'ultima mossa descritta sopra sarebbe un mercato perfetto (qui lo dico e non lo negherò mai) che a mio avviso lancerebbe i viola in una posizione di classifica finalmente interessante e che tornerebbe a dare appeal alla maglia gigliata. Sì caro Rocco i giocatori non si convincono solo con i soldi, ma anche con stagioni positive e con un trend in ascesa che finora non abbiamo visto. Lo sforzo di quest'anno potrebbe fare da scintilla per riportare a Firenze giocatori sempre migliori attratti non solo dalla innegabile solidità finanziaria della Fiorentina, ma soprattutto da una società in ascesa che dimostri a pieno titolo di voler tornare ad eccellere. Ecco perché ci vorrebbe proprio un ultimo colpo (senza farsi prendere per il collo s'intende) per dare morale al gruppo, solidità e futuro ad un progetto che sembra finalmente essere partito. AD MAIORA