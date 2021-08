Amrabat, cessione o rilancio. Che sia un ‘nuovo acquisto’ per la Fiorentina?

Vincenzo Italiano aspetta il rientro del centrocampista dopo l'operazione

Quello di Sofyan Amrabat è uno dei casi più delicati che sta tenendo banco a Firenze nelle ultime settimane. Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo un focus proprio sulla situazione del centrocampista marocchino in Viola. "Sofyan Amrabat non è un acquisto, ma la Fiorentina spera che possa diventarlo, anche se al momento sono più i dubbi delle certezze", si legge. Il marocchino ha interamente saltato la preparazione agli ordini di Italiano, e questo è certamente un fattore non di poco conto. L'inizio della stagione, intanto, si avvicina a grandi passi. La prima stagione del centrocampista con la maglia Viola è stata tutt'altro che semplice e con più ombre che luci. Adesso il nuovo tecnico Viola aspetta il rientro dell'ex Verona per valutarlo. Italiano si augura di poterlo rilanciare in grande stile insieme alla Fiorentina. Altrimenti, le pretendenti sul mercato non mancano. Il suo maestro Juric lo riabbraccerebbe volentieri al Torino.