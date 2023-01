Amrabat c’è, ma dubbi sulla sua condizione: Bianco in rampa di lancio

Amrabat è stato convocato, ma la sua presenza in campo è in forte dubbio. Ecco quindi che il giovane Bianco scalda i motori

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle possibili scelte a centrocampo. Italiano ritrova Amrabat, ma l'uso del marocchino dipenderà dalla sua condizione fisica. Ecco quindi, che nel caso in cui il mister viola decidesse di non rischiarlo, Bianco diventerebbe la prima scelta al fianco di Duncan. Una bella prova di maturità per il giovane centrocampista viola.